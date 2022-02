Putin, die Ukraine und wir Das Russland-Verhältnis der SPD überzeugt mich – es erinnert mich an mein eigenes

In meiner Grundschulzeit in der DDR kam die Bedrohung aus dem Westen, ausschließlich. Und heute? Ich habe das Gefühl, ich werde in einen neuen Kalten Krieg hineingezogen. Diesmal auf der anderen Seite.