Neuer Windchill-Tiefstwert USA messen minus 78 Grad auf Mount Washington

Die US-Wetterbehörde hatte vor dem Kälteeinbruch vor arktischer Kälte gewarnt, wie sie »nur einmal in einer Generation« vorkomme. Ähnlichen Frost habe etwa der Bundesstaat Maine seit den 1980er-Jahren nicht mehr erlebt. Dem NWS zufolge lagen die Temperaturen jedoch darüber hinaus in weiten Teilen des Nordwestens der USA und der Atlantikküste bis zu 15 Grad unter den für die Jahreszeit üblichen Durchschnittswerten. Dort galten wegen der extrem niedrigen Temperaturen Wetterwarnungen, ebenso wie in der kanadischen Provinz Québec und weiteren Teilen Ostkanadas.

Obdachlose vor Kälte schützen

Auf dem Flughafen der Millionenstadt Montréal wurde eine Windchill-Temperatur von minus 41 Grad gemessen, in Boston minus 34 Grad. In der neuenglischen Stadt, in der die öffentlichen Schulen am Freitag wegen des drohenden Frosts geschlossen waren, lag die Tiefsttemperatur bei minus 23 Grad Celsius. Damit brach sie den vor mehr als einem Jahrhundert aufgestellten Tagesrekord, so die NWS. In New York City wurden im Central Park ein Windchill von minus 16 Grad gemessen.