Neukaledonien Australischer Tourist stirbt nach Haiangriff

Dort versuchten Rettungskräfte vergeblich, ihn wiederzubeleben. Der Mann hatte Bisswunden an einem Bein und beiden Armen, wie Staatsanwalt Yves Dupas der Nachrichtenagentur AFP mitteilte.

Zum Zeitpunkt des Haiangriffs badeten viele Menschen vor dem Château-Royal-Strand im Süden der Hauptstadt der Inselgruppe im Pazifik. Es kam Panik auf, die Menschen eilten aus dem Wasser.

Strände geschlossen – zwei Haie aufgespürt

Bürgermeisterin Sonia Lagarde ordnete die Sperrung der meisten Strände an. Anschließend wurden Drohnen eingesetzt, um aus der Luft in dem Gebiet vorkommende Tiger- und Bullenhaie aufzuspüren. Noch ist nicht geklärt, welche Haiart bei dem Angriff beteiligt war. Tiger- und Bullenhaie zählen aber zu den wenigen Arten, die in der Vergangenheit nachweislich Menschen angegriffen haben.