Mehr als sechs Jahre ist es her, dass drei Kinder in einem Dorfteich im hessischen Neukirchen ertranken – nun hat das Landgericht Marburg die Berufung des ehemaligen Bürgermeisters der Stadt verworfen und ihn erneut wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen zu einer Geldstrafe verurteilt. »Weil es Kinder waren, die sich nicht selbst schützen konnten, mussten Sie sie schützen«, sagte der Vorsitzende Richter in seiner Begründung.