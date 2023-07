Diese mobilen Wachen werden seit einigen Jahren in Parks, vor Bahnhöfen oder an problematischen Orten mit viel Kriminalität positioniert, »um Präsenz zu zeigen und ansprechbar zu sein«, wie die Polizei es formuliert.

Auch in den vergangenen Sommern war es in den Berliner Freibädern zu Streitereien und Tumulten zwischen jungen Männern und dem Wachpersonal gekommen, sodass die Polizei eingreifen musste. Die Berliner Bäder-Betriebe setzen daher seit Jahren an warmen Tagen viele Wachleute von privaten Sicherheitsfirmen ein. 1,5 Millionen Euro werden dafür pro Jahr ausgegeben.

Zudem wurden in den vergangenen fünf Jahren mehr als 730 Hausverbote allein in den Berliner Freibädern wegen diverser Vorkommnisse erteilt. Straftaten waren aber eher selten der Grund, überwiegend ging es um Verstöße gegen die Hausordnung.