Lastersuche in Neumünster Fahrer findet geparkten Lkw nicht wieder – Polizei muss helfen

Handyakku leer, keine Orientierung: Mitten in der Nacht verlief sich ein Lkw-Fahrer in Neumünster und geriet in Panik, weil er sein Fahrzeug nicht wiederfand. Die Bundespolizei konnte Mann und Laster schließlich wieder vereinen.