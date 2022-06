9-Euro-Ticket und Pfingsten Partystimmung in vollen Zügen nach Sylt

Gedränge am Bahnsteig und kein Platz für Fahrräder in der Bahn: Pfingsten und 9-Euro-Ticket sorgen für volle Züge am Wochenende. Auf dem Weg nach Sylt sind die Fahrgäste in Partystimmung, berichtet ein dpa-Fotograf.