Unglück im Bayerischen Wald Zwei Menschen sterben bei Absturz von Kleinflugzeug

Tierfreigelände für Besucher gesperrt

Zeugen hatten am Mittwoch gegen neun Uhr ein kreisendes Flugzeug beobachtet, das kurze Zeit später in einem Waldstück in der Nähe des Nationalparkzentrums verschwunden sein soll. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdiensten, Feuerwehren und örtlicher Bergwacht eilten zur Absturzstelle.

Das Tierfreigelände des Nationalparkzentrums Lusen wurden aufgrund des Absturzes bis auf Weiteres geschlossen, alle Führungen wurden abgesagt. Die Absturzstelle liegt demnach im Bereich des Tierfreigeländes. Tiere oder Gehege kamen nach ersten Erkenntnissen der Polizei durch den Absturz nicht zu Schaden. Es seien auch keine Tiere entwichen.