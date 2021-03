Tsunamiwarnung ausgerufen Heftiges Erdbeben der Stärke 7,2 erschüttert Neuseeland

Menschen in Küstenregionen wurden aufgefordert, sich in höher gelegene Gebiete zu begeben: In Neuseeland hat sich ein heftiges Erdbeben ereignet. Das Frühwarnsystem gab eine Tsunamiwarnung heraus.