In Iran kommt es immer wieder zu Inhaftierungen von Bürgern westlicher Staaten. Die Festgehaltenen werden meist nach intensiven Verhandlungen hinter den Kulissen freigelassen. Dabei kam es in der Vergangenheit zu Gefangenenaustauschen, was zu dem Vorwurf führte, Teheran betreibe eine »Geisel-Diplomatie«.