Mit »außerordentlichem Glück« hat ein Bergsteiger in Neuseeland einen 600 Meter tiefen Sturz überlebt. Wie die Polizei mitteilte, landete er auf Schnee und zog sich nur leichte Verletzungen zu.

Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Mann am Samstagnachmittag gemeinsam mit einer Gruppe auf dem Weg zum Gipfel des mehr als 2500 Meter hohen Mount Taranaki, als er den Halt verlor und in die Tiefe stürzte. Dank des Frühlingswetters aber sei das Eis aufgeweicht und der Schnee habe seinen Sturz abgemildert. »Er hat außerordentliches Glück, dass er noch am Leben ist«, sagte der Polizeisprecher.