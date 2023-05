Bei einem Brand in einem Hostel in Neuseelands Hauptstadt Wellington sind Medienberichten zufolge mehrere Menschen ums Leben gekommen. Laut der Tageszeitung »The New Zealand Herald« geht die Feuerwehr von bis zu zehn Toten aus. Bis zu 20 weitere würden noch vermisst. Ministerpräsident Chris Hipkins sprach hingegen von bislang sechs Toten.