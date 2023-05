»Ausgelacht und wie ein Spielzeug zur Schau gestellt«

Am Dienstag starteten aufgebrachte Tierschützer eine Online-Petition unter dem Titel »Rettet diesen misshandelten Kiwi«. Paora war 2019 im Rahmen einer Leihvereinbarung zwischen dem Smithsonian National Zoo und der neuseeländischen Regierung als Ei in den Zoo von Miami geschickt worden. »Er wurde gezähmt und ist vier Tage die Woche hellem Neonlicht ausgesetzt, wird von Dutzenden Fremden angefasst, an seinen empfindlichen Schnurrhaaren gestreichelt, ausgelacht und wie ein Spielzeug zur Schau gestellt«, hieß es in der Petition. »Kiwis sind unsere kostbaren Schätze, nicht Amerikas Spielzeug.«