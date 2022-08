Robben sind gemeinhin nicht als Haustiere bekannt. Dass die Meerestiere gelegentlich aber durchaus Interesse am Leben in festen Behausungen haben, hat nun ein neuseeländischer Seebär bewiesen. Wie unter anderem »The Guardian« berichtet, kam das Tier durch die Katzenklappe bereits am Mittwoch in das Haus einer Familie im Küstenort Mount Maunganui auf der Nordinsel Neuseelands.