Massive Regenfälle und extremer Wind haben in Teilen von Neuseeland zu heftigen Schäden an Häusern und Infrastruktur geführt. Angesichts der Zerstörungen hat die Regierung den Nationalen Notstand ausgerufen. »Dies ist ein außergewöhnliches Wetterereignis, das vor allem auf die Nordinsel große Auswirkungen hat«, erklärte Katastrophenschutzminister Kieran McAnulty am Dienstag.