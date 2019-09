Hackerangriff vermutet Sportgeschäft in Neuseeland zeigt stundenlang Pornos

Im neuseeländischen Auckland waren in einem Sportgeschäft über die Außenbildschirme stundenlang Pornos zu sehen. Die Bilder wurden offenbar so lange gezeigt, bis die Angestellten eintrafen und die Bildschirme ausschalteten. Zuerst hatte die Zeitung "New Zealand Herald" über den Vorfall berichtet.

"Einige Leute waren schockiert, andere sind einfach stehengeblieben und haben geschaut", zitierte die Zeitung einen Wachmann. Eine Frau, die mit ihrem sieben Jahre alten Sohn an dem Geschäft vorbeigelaufen war, äußerte sich empört: Die Bilder seien "absolut unangemessen und anstößig" gewesen. "Das ist nichts, was Kinder sehen sollten."

Asics Neuseeland entschuldigte sich umgehend für den Vorfall: Ein Unbekannter habe sich Zugriff auf die Bildschirme verschafft. Nun solle mit Software- und Online-Sicherheitsdienstleistern sichergestellt werden, dass sich ein solcher Vorfall nicht wiederhole.