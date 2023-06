Neuseelands Ex-Regierungschefin Jacinda Ardern schreibt Buch über Führungsqualitäten

Als Nächstes geht die Neuseeländerin für ein Semester in die USA, wo sie mit zwei Kurzzeitstipendien an der renommierten Universität Harvard forschen und lehren will.

Die Labour-Politikerin hatte im Januar überraschend ihren Rückzug angekündigt und gesagt, dass ihr die Kraft fehle, um als Ministerpräsidentin weiterzumachen. Bei ihrem Amtsantritt 2017 war sie mit 37 Jahren die damals jüngste Regierungschefin der Welt. 2020 wurde Ardern wiedergewählt.