Beim Zusammenstoß eines Zuges mit einem Auto an einem Bahnübergang nahe Hannover sind drei Menschen ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich am Morgen um 4.50 Uhr bei Neustadt am Rübenberge.

Der Regionalzug habe den Pkw »mit voller Geschwindigkeit« erfasst, so die Sprecherin. Der Fahrer des Autos war laut Polizei 22 Jahre alt und kam aus Hannover. Bei den Mitfahrerinnen handelte es sich demnach um eine 22 Jahre alte Frau aus Hildesheim sowie eine 21-Jährige aus Neustadt.