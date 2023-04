Bei dem Unglück waren drei junge Menschen gestorben: der 22 Jahre alte Fahrer des Wagens und zwei junge Frauen im Alter von 20 und 22 Jahren. Nach Polizeiangaben hatten sie am Sonntagmorgen die geschlossenen Halbschranken eines Bahnübergangs in Neustadt am Rübenberge umfahren. Kurz darauf erfasste ein Regionalzug, der auf der Strecke Hannover-Nienburg unterwegs war, den Wagen »mit voller Geschwindigkeit«.