Der Weg bis zu diesem Tag war holprig und schwer. Meine Familie stammt aus Angola, meine Eltern sind einige Jahre vor meiner Geburt nach Deutschland geflohen, wo ich geboren wurde, und dann weiter nach Holland. Meine Erinnerungen an diese Jahre sind verschwommen. Eines Tages stand die Polizei in unserer Unterkunft, wir sollten abgeschoben werden. Ich erinnere mich an Geschrei, an Panik, an Tränen und Angst. Wir wurden von unserer Mutter getrennt und ich fürchtete, sie nie wiederzusehen. Aufgrund einer dringend notwendigen medizinischen Versorgung meiner Mutter, die in Angola nicht gewährleistet werden konnte, wurden wir schlussendlich wieder zurück nach Deutschland abgeschoben.