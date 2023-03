Endlich mal in Ruhe Videos auf dem Handy gucken! Eine Dreijährige hat sich nach Angaben der Polizei in Neuwied diesen Kindertraum erfüllt und ihre Mama am frühen Sonntagabend gegen 17 Uhr ausgesperrt, als diese gerade auf dem Balkon zugange war. Die 28-jährige Frau konnte das Kind demnach nicht dazu bewegen, die Balkontür wieder zu öffnen und musste Passanten um Hilfe bitten – ihre Tochter war allein in der Wohnung.