Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in ein Wohnhaus im US-Bundesstaat New Hampshire sind zwei Menschen ums Leben gekommen. In dem Mehrfamilienhaus in der nordwestlich von Boston gelegenen Stadt Keene sei niemand verletzt worden, sagte der Bürgermeister von Keene, George Hansel, dem Sender NBC am Samstag . Die zwei Menschen an Bord der einmotorigen Maschine vom Typ Beechcraft Sierra seien jedoch gestorben.