Feiern gegen den Hass

Zu ihnen zählten die 56-jährige Wonderful Lloyd-Kline und ihre Frau Anisa aus Toronto in Kanada. Sie sind zwar schon seit 2008 verheiratet, wollten aber ebenfalls an der Feier teilnehmen: »Es gibt heutzutage so viel Hass. Einen Tag zu haben, an dem man nur die Liebe feiert, ist wichtig«, sagte Lloyd-Kline.

Inmitten der flanierenden Paare stand Anne-Marie Colon allein da, nur mit einem Foto ihres Verlobten Louis Steven, die »Liebe ihres Lebens«. Er war im April 2020 an Covid-19 gestorben. »Wir wollten in Aruba heiraten«, erzählte die 59-Jährige. »Und so dachte ich, dass es eine schöne Feier für das Leben sein würde, das er und ich elf Jahre lang zusammen hatten.«