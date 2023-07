62 Würste in zehn Minuten Dauersieger gewinnt Hotdog-Wettessen in New York

Keiner kann schneller Kochwürste und pappige Brötchen herunterschlingen als er: Joey Chestnut hat in den vergangenen 17 Jahren 16 Mal den Wettbewerb in New York gewonnen. In diesem Jahr schaffte er 62 Hot Dogs – erneuter Sieg!