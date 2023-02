E-Bikes und E-Scooter erfreuen sich auch in New York City großer Beliebtheit. Doch die Lithium-Ionen-Akkus, mit denen die Gefährte betrieben werden, stellen eine Brandgefahr dar. In diesem Jahr allein haben sie in der größten Stadt der USA bereits 22 Brände ausgelöst, bei denen 36 Menschen verletzt wurden und zwei zu Tode kamen. Das sind nach Behördenangaben viermal so viele Akku-Brände wie im vergangenen Jahr zur gleichen Zeit.