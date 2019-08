New York City Mann stirbt bei Fahrstuhlabsturz

In New York City ist ein Mann durch einen herabsackenden Fahrstuhl getötet worden. Der 30-Jährige hatte versucht, aus dem feststeckenden Fahrstuhl zu steigen, als sich dieser plötzlich in Bewegung setzte. Das berichtet die "New York Times".

Der Mann sei dem Bericht zufolge zwischen Aufzugkabine und Wand des Fahrstuhlschachts zerdrückt worden. Zuvor hätten bereits zwei Personen den Fahrstuhl verlassen können, drei weitere seien von der Feuerwehr aus dem Fahrstuhl gerettet worden.

Wie die "New York Times" weiter berichtet, war gegen die Hausverwaltung im Mai ein Bußgeld wegen des Verstoßes gegen Sicherheitsvorschriften verhängt worden. Üblicherweise müssen Fahrstühle so programmiert sein, dass sich die Türen zwischen zwei Stockwerken nicht mehr als wenige Zentimeter öffnen lassen. In dem betroffenen Gebäude im Viertel Kips Bay in Manhattan sei diese Funktion deaktiviert gewesen.

Die Hausverwaltung sei angewiesen worden, den Aufzug bis zu einer Reparatur aus dem Betrieb zu nehmen. Den Mietern sei nichts über Probleme mit dem Fahrstuhl bekannt gewesen.