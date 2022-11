Mit Musik, Stars und Riesen-Ballons sowie Zehntausenden jubelnden Zuschauern am Straßenrand ist die traditionelle Thanksgiving-Parade durch die Straßen von New York gezogen.

Bei strahlendem Sonnenschein schwebten unter anderem Helium-Ballons in Form von Snoopy, Spongebob, einem Schlumpf, Chase von »Paw Patrol« und einem »Baby Shark« am Central Park entlang und durch die Straßenschluchten Manhattans in Midtown.