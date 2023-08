Die Polizei in New York City hat einen 17-jährigen Schüler verhaftet, der unter dem Verdacht steht, den professionellen schwulen Tänzer O'Shae Sibley nach einem Streit getötet zu haben. Sibley starb am 29. Juli, nachdem er an einer Tankstelle im Stadtteil Brooklyn in den Oberkörper gestochen worden war. Sein Tod empörte die LGBTQ+-Gemeinschaft von New York City und wurde von prominenten Persönlichkeiten wie Beyoncé und Spike Lee gewürdigt.