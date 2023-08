New York 127 Jahre alte Leitung bricht – Times Square unter Wasser

Der Bruch einer alten Wasserleitung aus dem Jahr 1896 unter dem Times Square hat in der US-Metropole New York für Überschwemmungen und Zugausfälle gesorgt.

Während in den frühen Morgenstunden das Wasser auf den Straßen rings um die beliebte Touristenattraktion nur einige Zentimeter hochstand, waren auf Bildern in den sozialen Netzwerken überflutete Treppenhäuser in der U-Bahn-Station am Times Square zu sehen. Auch die Gleise waren von Überschwemmungen betroffen.