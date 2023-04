Der New Yorker Bürgermeister Eric Adams war auf dem Weg zur Unglücksstelle, schrieb sein Sprecher Fabien Levy auf Twitter. Er beschrieb den Vorfall als Teileinsturz.

Der Einsturz ereignete sich Medienberichten zufolge am Nachmittag (Ortszeit) in einem Parkhaus in der Ann Street, nur wenige Blocks von der City Hall und der Brooklyn Bridge und einen knappen Kilometer von der New Yorker Börse entfernt.