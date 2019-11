Ob zum Christmas Shopping oder zum Sightseeing in der winterlichen Metropole: New York zieht in der Vorweihnachtszeit viele Menschen an. Ein besonderer Besuchermagnet ist der berühmte Tannenbaum vor dem Rockefeller Center. Daraus hat die Stadt nun Konsequenzen gezogen. Die Gegend wird in der Weihnachtssaison teilweise zur Fußgängerzone.

Auf den Straßen rund um Rockefeller Center und Radio City Music Hall mitten in Manhattan dürften ab Ende November bis Anfang Januar für einen Teil des Tages keine Autos mehr fahren, vor allem um die Besucher zu schützen, teilte New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio mit.

"Der Weihnachtsbaum am Rockefeller Center ist das Kronjuwel der Feiertage in New York und wir freuen uns immer, die Welt einladen zu dürfen, ihn anzuschauen", sagte der Politiker, "aber wenn die Welt einen Monat lang auf das Rockefeller Center einstürmt, dann brauchen wir offensichtlich zusätzliche Maßnahmen."

Mit dem traditionellen Anzünden der mehr als 50.000 Lichter am wohl bekanntesten Weihnachtsbaum der Welt beginnt in New York die Weihnachtssaison, in diesem Jahr am 4. Dezember. Das seit Anfang der Dreißigerjahre jährlich zelebrierte feierliche Anzünden der Lichter am Baum gilt als eine der beliebtesten New Yorker Weihnachtstraditionen. Bis Anfang Januar kommen dann täglich etwa 750.000 Menschen, um den Baum zu betrachten. In den vergangenen Jahren war daraus ein riesiges Gedränge und Verkehrschaos geworden.