Eine mehr als 1000 Jahre alte Sammlung heiliger Schriften des Judentums ist bei einer Auktion in New York für rund 38 Millionen Dollar – umgerechnet etwa 35 Millionen Euro – versteigert worden. Damit sei der sogenannte Codex Sassoon nun das am teuersten versteigerte Manuskript und das am teuersten versteigerte religiöse jüdische Stück der Geschichte, teilte das Auktionshaus Sotheby’s mit. Den Rekord hielt demnach bislang der Codex Leicester des Renaissance-Universalgenies Leonardo da Vinci, der 1994 für 30,8 Millionen Dollar versteigert worden war.