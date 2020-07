Hotdog-Wettesser bricht eigenen Rekord 75 Würstchen in zehn Minuten

Unabhängigkeitstag in den USA, das heißt auch: Dutzende Menschen würgen Hotdogs hinunter. Diesmal lief das Wettessen in New York wegen der Pandemie anders ab als sonst. Die Teilnehmer brachen trotzdem alle Rekorde.