Klage von US-Hochschule Putzkraft soll Gefrierschrank ausgeschaltet haben – 20 Jahre Forschungsarbeit zerstört

In New York soll jahrzehntelanger Forschung der Stecker gezogen worden sein, weil eine Reinigungskraft ein Kühlgerät in einem Labor nervte. Dem Arbeitgeber des Mitarbeiters droht eine Millionenstrafe.