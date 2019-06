New York Schwimmer bei Marathon im Hudson verschwunden

Charles Van Der Horst forschte an der Universität von North Carolina über Aids, beriet Aids-Organisationen in Afrika und wurde bei Demonstrationen für Transgender-Belange verhaftet. Am Freitag meldete der Veranstalter eines Schwimmmarathons in New York den inzwischen pensionierten 67-Jährigen als vermisst.

Van Der Horst hatte am "8 Bridges Hudson River Swim" teilgenommen, den nach Angaben des Organisators New York Open Water längsten Schwimmmarathon der Welt: Er dauert sieben Tage, die Strecke ist insgesamt 193 Kilometer lang und führt unter acht Hudson-Brücken hindurch. Am Freitag fand die sechste Etappe statt, die von der Tappan-Zee-Brücke bis zur George-Washington-Brücke führt. Van der Horst war laut der Polizei kurz vor dem Ziel, als ein Zuschauer am Ufer sah, wie er in den Wellen verschwand. Der Mann wählte den Notruf.

Die New Yorker Polizei suchte bis zum späten Abend nach dem vermissten Schwimmer und nahm am Samstag die Suche erneut auf. Der Marathon-Veranstalter sagte die siebte und letzte Etappe am Samstag ab. Alle Sicherheitsvorkehrungen während des Wettbewerbs seien eingehalten worden, teilte er auf seiner Webseite mit, die Polizei habe die Teilnehmer auf dem Wasser begleitet.

"Als Winzling neben einem Öltanker"

Der Arzt Charles Van Der Horst hatte sich vor vier Jahren von der medizinischen Fakultät der Universität von North Carolina in Chapel Hill zurückgezogen. Er war laut der Universität führend in der HIV/Aids-Forschung und -Behandlung und Berater bei der Umsetzung von AIDS-Behandlungs- und Präventionsprogrammen in Südafrika.

Er ist einer der Schlüsselfiguren der "Moral Mondays"-Demonstrationen in North Carolina, wöchentliche Proteste, ausgelöst durch ein Gesetz des US-Bundesstaates. Dies verbietet Transgender-Personen, öffentliche Toiletten ihrer Wahl zu benutzen, berichten US-Medien. Der Arzt schloss sich der Bewegung an, als das Gericht von North Carolina die Ausweitung des Gesundheitsfürsorgeprogramm Medicaid verbot. Bei Protesten wurde er einige Male festgenommen, schreibt die "New York Post".

Van der Horst hatte schon früher an dem New Yorker Schwimmmarathon teilgenommen. In einem Zeitungsartikel hat er im vergangenen Jahr geschrieben: "24 Kilometer weit im Hudson River schwimmen, unter den Klippen von West Point, als Winzling neben einem Öltanker, dessen Propeller mit einem Wum, Wum, Wum dröhnen wie ein aufgeregter Wal - das hat mir die ungeheure Weite der Natur bewusst gemacht."

Als die Wellen ihn "wie ein Stück Treibgut" herumschleuderten, sei sich Van der Horst , gewiss gewesen, sie "trotz seiner ursprünglichen Angst vor ihrer immensen Zerstörungskraft" bewältigen zu können.