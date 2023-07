Augenzeugin:

»Es geht mir bis zu den Knien!«

Verzweiflung in New York. Heftige Regenfälle haben in dem US-Bundesstaat für Überflutungen gesorgt, so wie hier in Orange County.

Polizei und andere Hilfskräfte mussten Menschen aus ihren Autos retten. Vielerorts waren Straßen unbegehbar, Menschen steckten in ihren Häusern fest.

Augenzeugin:

»Schau dir die Haustüren der Menschen an!«

In Orange County hat die Katastrophe ein Todesopfer gefordert.

Kathy Hochul, Gouverneurin von New York:

»Eine junge Frau, 35 Jahre alt, kam raus. Sie hat bemerkt, dass einfach zu viel Wasser in ihr Haus fließt. Sie hatte ihren Hund dabei. Und ihr Verlobter hat gesehen, wie sie weggespült wurde. Horror, Verzweiflung, genau hier, vor weniger als 24 Stunden.«

Auch der Flug- und Zugverkehr in der Region waren eingeschränkt. Und nicht nur New York ist betroffen, sondern auch weitere Bundesstaaten im Nordosten des Landes, so wie Vermont. Oder Pennsylvania.

Die Unwetter begannen am Wochenende, mittlerweile ist die Menge an Regen extrem außergewöhnlich.

Kathy Hochul, Gouverneurin von New York:

»Mal wieder hat der Himmel die Tore geöffnet und hat so viel Regen gebracht, rund 23 Zentimeter in dieser Gemeinde, sie nennen das ein Jahrtausend-Ereignis.«

Insgesamt standen 13 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner unter Hochwasserwache oder -warnung.

Journalist: »Wie lang haben Sie hier gelebt?«

Richard Beyers: »Mehr als 50 Jahre. Ich bin hierher gekommen, als ich sechs Jahre alt war.«

Journalist: »Gab es hier schon mal Überflutungen?«

Richard Beyers: »Ja, aber nicht so schlimm wie jetzt.«

Kathy Hochul, Gouverneurin von New York:

»Meine Freunde, das ist das neue Normal. Und wir in der Regierung, zusammen mit unseren Hilfskräften, müssen mit unseren Gemeinden zusammenarbeiten, um Widerstandsfähigkeit aufzubauen, um auf das Schlimmste vorbereitet zu sein, weil das Schlimmste weiter passieren wird. Man muss nur durch die Straßen laufen und den Schmerz in den Augen der Menschen sehen, wenn sie ihren Verlust beschreiben, ihre Angst, ihre Furcht. «

Nun laufen erstmal die Aufräumarbeiten. Und gleichzeitig sind die Menschen weiter angehalten, die Wettervorhersage genau zu beobachten.