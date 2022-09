»Sie glauben, Big Brother beobachtet Sie in der U-Bahn?«, fragte die Gouverneurin auf einer Pressekonferenz in Queens. »Da haben Sie absolut recht«, so die Antwort. Denn genau das sei die Absicht der Behörden: »die Botschaft zu verbreiten, dass Aktivitäten in den U-Bahnen überwacht werden«.

40 Prozent weniger Passagiere

In New York gab es in den vergangenen Monaten vermehrt Diskussionen über die Sicherheit im Subway-Netz, auch der 2021 gewählte Bürgermeister Eric Adams hatte in seinem Wahlkampf auf die Themen Kriminalitätsbekämpfung gesetzt. Im April hatte ein Bewaffneter in einer Bahn in Brooklyn das Feuer eröffnet und mehr als 20 Menschen verletzt. Nur sechs Wochen später wurde ein Fahrgast auf der U-Bahn-Linie Q erschossen.