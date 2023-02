Alligatorangriffe sind in den Vereinigten Staaten selten, selbst in den Staaten, in denen die Tiere leben. Die Florida Fish and Wildlife Conservation Commission zählte in dem Bundesstaat von 1948 bis 2021 Reuters zufolge nur 442 unprovozierte Bissvorfälle.

Rund 500 Mal im Jahr würde Park Ranger in New York zum Einsatz gerufen, weil Bewohner Tiere in schlechtem Zustand melden, so die Nachrichtenagentur weiter. Unter den geretteten Tieren sind tatsächlich in jedem Jahr auch ein paar Alligatoren, wie die »New York Times « vor einiger Zeit berichete. »Typischerweise ehemalige Haustiere, die ausgesetzt wurden, nachdem sie ihrer niedlichen Phase entwachsen waren«, heißt es in dem Bericht.