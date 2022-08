Tierschützer in Großbritannien haben ein Krallenäffchen gerettet, das von seiner Besitzerin beinahe in der Toilette heruntergespült wurde.

Wie der Tierschutzverband RSPCA der Nachrichtenagentur dpa mitteilt, waren die Tierschützer über Handyvideos, die ihnen zugespielt worden seien, auf das Schicksal des Äffchens in der walisischen Stadt Newport aufmerksam geworden. Darin sei zu sehen, wie versucht werde, das Tier in der Toilette hinunterzuspülen. In weiteren Videos biete eine Frau dem Tier Kokain an oder heißen Brei, an dem es sich verbrüht. Im Hintergrund sei Gelächter zu hören.