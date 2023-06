Fotos sollen Party auf abgesperrtem Gelände zeigen

Nach brasilianischen Medienberichten stellten Beamte am Samstag bei einer erneuten Inspektion weitere Verstöße fest. Neymar habe am Freitag auf dem abgesperrten Gelände die Einweihung des Sees gefeiert, wie auf Fotos in sozialen Medien zu sehen gewesen sei, berichteten unter anderem die Portale G1 und UOL. Das Umweltamt kündigte demnach an, dass sich die Geldstrafe dadurch erhöhen werde.