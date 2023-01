Álvarez war vor fünf Monaten in seiner Residenz festgenommen worden. Zuvor hatten Beamte das Haus mehr als zwei Wochen lang umstellt. Der Bischof und mehrere Mitarbeiter wurden am Verlassen der Residenz gehindert, was Álvarez im August dazu brachte, unter Protest auf die Straße zu gehen und dort lautstark für ein Ende der Belagerung durch die Polizei zu beten.