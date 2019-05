Ein älterer Autofahrer ist aus ungeklärter Ursache in Niederkassel bei Bonn mit einem Fahrzeug in den Rhein geraten, untergegangen und gestorben. Angaben der Polizei in Siegburg zufolge rollte der Mann am Montagnachmittag mit seinem Wagen über eine Rampe am Mondorfer Hafen.

Zeugen und eintreffende Rettungskräfte versuchten demnach vergeblich, den Verunglückten zu erreichen und das Auto vor dem Untergang zu bewahren. Nach Angaben der Bonner Feuerwehr trieb das Fahrzeug zunächst einige Meter vom Ufer entfernt an der Oberfläche. Nur das Heck habe noch aus dem Wasser geschaut. Bevor Retter den Mann befreien konnten, versank das Auto allerdings.

Rettungstaucher und speziell geschulte Strömungsretter befreiten den noch nicht identifizierten Mann mit Unterstützung von Booten. Er wurde wiederbelebt, starb allerdings später in einem Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unglück kommen konnte.