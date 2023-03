Ein jugendlicher Passant hat in der Nacht zu Sonntag in Nordrhein-Westfalen die Polizei alarmiert, nachdem er einen Leichnam entdeckt hatte, der kopfüber in einem Kanalschacht steckte. Zunächst hatte der Bonner »General-Anzeiger« berichtet . Demnach liegt der Fundort der Leiche an der Langeler Straße in Niederkassel-Lülsdorf, gut 50 Meter von der Stadtgrenze zu Köln-Porz-Langel entfernt.