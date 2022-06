Ortsmakre: Zierikzee, Niederlande

Ein Tornado hat am Montag in der Provinz Zeeland an der niederländischen Küste erheblichen Schaden angerichtet.

Ein Mann starb durch einen herumgeschleuderten Dachziegel, zehn weitere Menschen sollen verletzt worden sein.

Mehr als ein Dutzend Häuser sollen unbewohnbar sein.

Laut dem niederländischen Rundfunk war es der erste tödliche Wirbelsturm in den Niederlanden seit 1992.