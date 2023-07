Brennender Frachter vor Ameland Küstenregionen fürchten Umweltkatastrophe

Der mit knapp 3000 Autos beladene Frachter war in der Nacht zum Mittwoch in Brand geraten – nach ersten Informationen der Küstenwache brach das Feuer möglicherweise an der Batterie eines Elektroautos aus. Die genaue Ursache steht aber noch nicht fest. Die Besatzung musste Hals über Kopf das Schiff verlassen. Ein Mensch kam ums Leben, die übrigen 22 wurden leicht verletzt. Wie genau das Besatzungsmitglied starb, ist noch unklar.