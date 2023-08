Noch immer ist unklar, was die Ursache des Feuers war. Von den knapp 4000 Autos an Bord waren knapp 500 elektrisch.

Rund 2700 Autos sollen früheren Angaben zufolge zerstört worden sein. Die intakten oder leicht beschädigten Wagen wurden inzwischen von Bord geholt. Unklar ist noch, was mit dem Frachtschiff geschieht. Es kann bis Mitte Oktober in Eemshaven im Nordosten des Landes an der deutschen Grenze bleiben.