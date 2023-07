Wie erging es der Crew?

Zum Zeitpunkt des Feuerausbruchs in der Nacht auf Mittwoch waren 23 Menschen an Bord, die meisten aus Indien. Die Rettungskräfte sagten per Funkspruch, den der niederländische Sender RTL veröffentlicht hat, dass die Besatzungsmitglieder keine Möglichkeit hatten, zu den Rettungsbooten zu gelangen. Sie standen vor der Wahl: Entweder an Bord den Flammen ausgeliefert sein oder 30 Meter tief in die Nordsee springen. Die Küstenwache und der Kapitän entschieden: Die Männer sollten springen.