Die Schlepper fahren den Angaben zufolge kontrolliert und langsam, etwa 5,5 Kilometer pro Stunde. Die Bergungsexperten schätzten, dass der Transport insgesamt 12 bis 14 Stunden dauern sollte. Auf eine Ankunftszeit festlegen wollten sie sich aber nicht. »Das hängt vom Rauch ab, den Wetterverhältnissen und der Strömung«, sagte ein Behördensprecher. Eventuell müssten auch Pausen eingelegt werden.

Der neue Ankerplatz soll sicherer sein, weiter entfernt vom Schiffsverkehr und auch geschützter vor Wind. Das Schiff lag bisher genau zwischen zwei sehr stark befahrenen Schifffahrtsrouten von und nach Deutschland. An dem neuen Liegeplatz soll der Frachter weiterhin von zwei Schleppern stabil in Position gehalten werden. Sobald die Situation an Bord es zulasse, soll er in einen Hafen verlegt werden. In welchen, ist noch nicht bekannt.