Feuer wohl in einem Elektroauto an Bord entstanden

Nach ersten Erkenntnissen der Küstenwache soll das Feuer auf dem Schiff in der Nacht in einem Elektroauto entstanden sein. Gegen Mitternacht sei die Meldung eingegangen, dass auf der in Panama registrierten »Fremantle Highway« ein Feuer ausgebrochen sei, teilte die Küstenwache auf ihrer Website mit. Demnach ereignete sich der Vorfall rund 27 Kilometer nördlich der niederländischen Insel.