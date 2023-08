Der Frachter musste aus Sicherheitsgründen so schnell wie möglich in einen sicheren Hafen gebracht werden. Das Schiff sei zwar intakt, das Feuer erloschen, sagte ein Sprecher der Wasserbehörde. Aber das Risiko bestünde, dass Flammen wieder aufloderten. Und das Schiff ist schwer beschädigt. »So etwas will man nicht auf offener See haben«, sagte der Sprecher. Die Risiken für Öllecks durch Risse in den Stahlwänden oder sogar ein Kentern nahmen zu. Für den Nachmittag war starker Nordwestwind vorhergesagt.